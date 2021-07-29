Лесные пожары в Турции: кто не вылетает домой - советуют оставаться в отелях, - туристка

Об этом сообщает "Общественное радио".

"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но со временем все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас в Мармарис повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом", - рассказала туристка.

По ее словам, гид объяснял, что у кого вылет не сегодня, а позже, то безопаснее оставаться в отеле, потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты. Возможно, они так также хотят избежать паники, ведь всех сразу посадить на катера и вывезти невозможно", - рассказала Павлинcкая.