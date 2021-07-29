Лесные пожары в Турции: кто не вылетает домой - советуют оставаться в отелях, - туристка
Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой, советуют оставаться в отелях
Об этом сообщает "Общественное радио".
"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но со временем все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас в Мармарис повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом", - рассказала туристка.
По ее словам, гид объяснял, что у кого вылет не сегодня, а позже, то безопаснее оставаться в отеле, потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты. Возможно, они так также хотят избежать паники, ведь всех сразу посадить на катера и вывезти невозможно", - рассказала Павлинcкая.
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