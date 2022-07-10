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Лесные пожары в Португалии: травмировались 29 человек

10 июля, 2022 воскресенье
23:57
Мир

Из-за лесных пожаров в Португалии 29 человек получили ранения. Тысячи спасателей и десятки самолетов сражаются с огнем. Ожидается, что жара станет еще сильнее

Об этом пишет The Guardian.

Страна переживает волну зноя, которая должна ухудшиться, и ожидается, что во вторник температура достигнет 43C (109F).

Издание сообщает, что 29 человек получили ранения, еще 12 пожарных и 17 гражданских нуждались в медицинской помощи из-за незначительных травм.

Агентство гражданской защиты Португалии сообщило, что более 3000 пожарных тушат активный пожар. Правительство Португалии заявило, что направило 60 самолетов для поддержки пожарных.

В воскресенье ЕС активировал программу помощи для тушения пожаров, позволяющую государствам-членам делиться ресурсами для помощи Португалии. По словам европейского комиссара по урегулированию кризисных ситуаций Янеза Ленарчича, Испания, также недавно пострадавшая от лесных пожаров, мобилизовала два самолета для тушения пожаров.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии, отложил запланированный визит в Мозамбик на этой неделе. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил поездку в Нью-Йорк, где он должен был выступить в экономическом и социальном совете ООН.

Правительство Португалии объявило повышенное состояние тревоги, которое продлится до пятницы, 15 июля. Также власти запретили общественности доступ к лесам, которые считаются опасными и использование сельскохозяйственной техники и фейерверков.

  • В 2017 году вышедшие из-под контроля лесные пожары унесли жизни более 100 человек. Также жители Португалии, где продолжалась борьба с лесными пожарами, стали свидетелями редкого природного явления, известного как "огненный дьявол".

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