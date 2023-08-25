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Лесные пожары в Греции стали самыми масштабными в истории ЕС, - еврокомиссар Ленарчич

25 августа, 2023 пятница
06:28
Мир

Еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич заявил, что пожары в районе греческого города Александруполис стали самыми большими в истории Евросоюза

Об этом он сообщил в Twitter.

"Пожары в районе греческого Александруполиса, в результате которых выгорели уже 73 тысячи гектаров, стали самыми большими лесными пожарами, с которыми когда-либо имел дело ЕС", – говорится в публикации.

Также по его словам, все европейские страны должны усиливать совместные меры по предотвращению и более эффективной борьбе с лесными пожарами, поскольку следующие годы могут оказаться еще сложнее.

Жара и пожары в Греции

23 июля сообщалось , что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.

25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.

На следующий день сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призвали жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.

На 29 июля пожарные в Греции активно ликвидировали 51 новый лесной пожар, что привело к росту общего количества пожаров в стране до 96.

По состоянию на 22 августа греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за подбираемых в столицу лесных пожаров. Также распорядились закрыть главную столичную свалку в Фили к дальнейшим распоряжениям.

23 августа сообщалось , что огонь охватил уже более 8500 гектаров, спасатели продолжают находить погибших.

Общество
ЕС
Европа
экологическая катастрофа
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