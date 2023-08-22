Лесные пожары в Греции: огонь подбирается в столицу, объявлена эвакуация
Греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за подбирающихся в столицу лесных пожаров
Об этом сообщает Ekathimerini.
Жители двух деревень в районе Ано-Лиосия в северо-западной части агломерации Афин призвали эвакуироваться в Лиосию из-за лесных пожаров в этом районе.
В соседнем селе Фили пламя уже охватило некоторые нежилые здания.
Власти также распорядились закрыть главную столичную свалку в Фили до дальнейших распоряжений.
Предупреждения об эвакуации также были направлены жителям нескольких других афинских районов.
Согласно послеобеденному заявлению пожарной службы, сегодня в Греции вспыхнуло 65 лесных пожаров. Самой серьезной они назвали ситуацию в Аттике, то есть в районе вокруг столицы Афин, а также на северо-востоке страны у реки Еврос.
Жара и пожары в Греции
23 июля сообщалось , что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.
В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.
По состоянию на 26 июля в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призывают жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.48
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.2
- Актуальное
- Важное