Лесные пожары в Греции: огонь подбирается в столицу, объявлена эвакуация

Об этом сообщает Ekathimerini.

Жители двух деревень в районе Ано-Лиосия в северо-западной части агломерации Афин призвали эвакуироваться в Лиосию из-за лесных пожаров в этом районе.

В соседнем селе Фили пламя уже охватило некоторые нежилые здания.

Власти также распорядились закрыть главную столичную свалку в Фили до дальнейших распоряжений.

Предупреждения об эвакуации также были направлены жителям нескольких других афинских районов.

Согласно послеобеденному заявлению пожарной службы, сегодня в Греции вспыхнуло 65 лесных пожаров. Самой серьезной они назвали ситуацию в Аттике, то есть в районе вокруг столицы Афин, а также на северо-востоке страны у реки Еврос.

Жара и пожары в Греции

23 июля сообщалось , что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.

25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.

По состоянию на 26 июля в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призывают жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.