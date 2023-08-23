Лесные пожары в Греции: найдены еще 19 погибших, огонь охватил более 8500 га

Об этом сообщает CNN.

Недавно на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел. Пожарная служба считает, что это могли быть мигранты. Кроме этого, к западу от Афин погиб еще один человек.

Всего в стране бушует более 65 лесных пожаров, пытающихся обуздать сотни пожарных, отмечает Яннис Артопиос, официальный представитель греческой пожарной бригады. Некоторые из самых больших лесных пожаров продолжаются в городе Александруполис на северо-востоке Греции, где с 19 августа эвакуировали 13 громад. Кроме того, 200 пациентов были эвакуированы из двух больниц города.

Медсестра больницы Никос Гиокцидис заявила, что подобной ситуации она не видела никогда за 27 лет работы.

"Это будто последствия войны", - отметила она.

По состоянию на 21 августа пожары охватывали более 8500 гектаров (21000 акров), отчитывалась Европейская служба управления чрезвычайными ситуациями Copernicus.

"У нас действует чрезвычайное положение "категории 5", как и во вторник, из-за очень высокой температуры и шквального ветра", - сказал Артопиос из греческой пожарной бригады.

Жара и пожары в Греции

23 июля сообщалось, что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.

25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.

На следующий день сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призвали жителей быть готовыми к тяжелым дням борьбы со стихией впереди.

На 29 июля пожарные в Греции активно ликвидировали 51 новый лесной пожар, что привело к росту общего количества пожаров в стране до 96.

По состоянию на 22 августа греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за подбираемых в столицу лесных пожаров. Также распорядились закрыть главную столичную свалку в Фили к дальнейшим распоряжениям.