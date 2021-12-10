Лесные пожары уничтожили более 120 домов на чилийском острове Чилое
На туристическом острове Чилоэ в южной части Чили в результате лесного пожара сгорели более 120 домов
Об этом сообщает TeleSUR со ссылкой на местных чиновников.
Огонь уничтожил дома в коммуне Кастро. В результате пожара также пострадали около 500 человек.
Пожар вспыхнул в четверг, 9 декабря. Представитель МВД Алехандро Вергесогонь сообщил, что огонь потушили за ночь, хотя небольшие участки все еще тлеют.
К тушению пожара были привлечены по меньшей мере 300 спасателей, 15 из них получили травмы незначительной тяжести.
Первые расследования показали, что пожар возник на складе местной транспортной компании. Подозреваемый в причастности к возгоранию был задержан.
Архипелаг Чилоэ расположен примерно в 1000 км к югу от столицы Чили Сантьяго.
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