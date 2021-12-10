Лесные пожары уничтожили более 120 домов на чилийском острове Чилое

Об этом сообщает TeleSUR со ссылкой на местных чиновников.



Огонь уничтожил дома в коммуне Кастро. В результате пожара также пострадали около 500 человек.



Пожар вспыхнул в четверг, 9 декабря. Представитель МВД Алехандро Вергесогонь сообщил, что огонь потушили за ночь, хотя небольшие участки все еще тлеют.



К тушению пожара были привлечены по меньшей мере 300 спасателей, 15 из них получили травмы незначительной тяжести.



Первые расследования показали, что пожар возник на складе местной транспортной компании. Подозреваемый в причастности к возгоранию был задержан.



Архипелаг Чилоэ расположен примерно в 1000 км к югу от столицы Чили Сантьяго.