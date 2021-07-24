Лесные пожары перекинулись из Карелии на Финляндию
Огонь лесных пожаров из Республики Карелия (сейчас это РФ) добрался до государственной границы и перешел на финскую сторону
Об этом сегодня, 24 июля 2021 года, проинформировало общественное вещание Финляндии YLE, передает Еспресо.TV .
Речь идет об окраине финских населенных пунктов Лекс и Руунаа.
К тушению присоединились 12 сотрудников спасательной службы и несколько пограничных патрулей. Огонь удалось потушить ..
По словам дежурного пожарного Вилле-Петтери Пулккинен, причины возгорания неизвестны, а финские власти не будут проводить расследование, поскольку "это входит в зону ответственности российской стороны".
"В Республике Карелия этот пожар уже уничтожил примерно в пять раз больше леса, чем в Финляндии", - отмечается в сообщении.
В последние дни в российской Карелии кипело множество лесных пожаров, из-за которых в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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