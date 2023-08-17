Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут
В результате масштабных лесных пожаров на Гавайях погибли уже 111 человек, среди них есть дети. Еще более тысячи - считаются пропавшими без вести
Об этом информирует CNN .
Отмечается, что поисковые группы обыскали уже 38% пострадавшей от пожаров территории. К поискам в зоне бедствия привлекли 40 кинологов из 15 штатов. Они зафиксировали смерть 111 человек, среди них есть дети. Однако еще более тысячи человек остаются пропавшими без вести.
По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, идентификация тел погибших осложняется из-за того, что останки людей не узнаются, отпечатки пальцев почти не сохранились. Власти попросили родственников пропавших без вести предоставить образцы ДНК, чтобы идентифицировать тела с помощью генетической экспертизы.
- На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города.
- По состоянию на 13 августа было известно о 89 погибших. Таким образом это стихийное бедствие стало крупнейшим по количеству жертв в США за более чем столетие.
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