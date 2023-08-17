Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут

Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут

17 августа, 2023 четверг
18:36
Мир

В результате масштабных лесных пожаров на Гавайях погибли уже 111 человек, среди них есть дети. Еще более тысячи - считаются пропавшими без вести

Об этом информирует CNN .

Отмечается, что поисковые группы обыскали уже 38% пострадавшей от пожаров территории. К поискам в зоне бедствия привлекли 40 кинологов из 15 штатов. Они зафиксировали смерть 111 человек, среди них есть дети. Однако еще более тысячи человек остаются пропавшими без вести.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, идентификация тел погибших осложняется из-за того, что останки людей не узнаются, отпечатки пальцев почти не сохранились. Власти попросили родственников пропавших без вести предоставить образцы ДНК, чтобы идентифицировать тела с помощью генетической экспертизы.

  • На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города.
  • По состоянию на 13 августа было известно о 89 погибших. Таким образом это стихийное бедствие стало крупнейшим по количеству жертв в США за более чем столетие.
США
лесные пожары
экологическая катастрофа
Читайте также:
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
16 августа, 2023 среда
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
На фото: колаборант
16 августа, 2023 среда
Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
Микола Княжицький
Автор
16 августа, 2023 среда
Никто в НАТО не предлагал членство в обмен на отказ от территорий
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
19:11
В Малайзии на трассу упал легкомоторный самолет: погибли не менее 10 человек
19:10
ВАКС
ВАКС предоставил разрешение на спецрасследование в отношении экс-директора Укрспецэкспорта Саламатина
19:04
Порошенко передал технику артиллеристам и везет большой груз на восточный фронт
19:04
Внесена в санкционный список Украины: в Чехии отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
18:46
В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг: на что пойдут деньги
18:32
В суд направили дело российского пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
18:17
Обновлено
F-16 для Украины: Столтенберг заверил, что партнеры на шаг ближе к решению, а Кулеба намекнул на хорошие новости
18:11
Александр Корниенко
"Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны
18:03
У южных островов Японии впервые совместно прошли 11 боевых кораблей Китая и РФ
18:03
OPINION
Ирина Геращенко
Очень удобно в мягком кресле воевать до последнего украинца
17:37
Ливень более чем на 2 часа остановил работу одного из крупнейших аэропортов Европы
17:37
AliExpress
Владельца AliExpress НАПК внесло в список спонсоров войны
17:25
Якобы хранил 100 т селитры: в РФ арестовали арендатора склада на АЗС в Махачкале, где произошел взрыв
17:23
РФ требует от оккупационных властей Луганщины принудительно паспортизировать подростков до 1 октября
17:19
РФ разработала сценарии провокаций на Курской ЗАЭС уже давно, - представитель ГУР Юсов
17:14
Блокировка авиаSWIFT: осенью РФ отключат от основной системы обмена информацией в гражданской авиации
16:57
Смартфон
В Киеве запустили чат-бот для устройства животных: как воспользоваться
16:38
В Украине официально зарегистрировано более 112 тыс. безработных: где больше всего вакансий
16:33
Эксклюзив
Прорыв основной линии обороны противника: полковник запаса ВСУ рассказал о подготовительном этапе
16:26
Диспечеры Эстонии и Финляндии разрешили пролет самолетов РФ на свою территорию, несмотря на санкции
16:24
Ольга Стефанишина
Украина не сможет выполнить 7 рекомендаций ЕС до октября, это вводимые годами изменения - Стефанишина
16:17
Швеция согласовала предоставление Украине нового пакета военной помощи на 314 млн евро
16:07
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
16:04
OPINION
Цена беспорядка – десятки тысяч жизней…
15:52
Бубка покинул Международную федерацию легкой атлетики, в которой пробыл 22 года
15:46
Эксклюзив
В Харьковском облсовете сообщили об ужасном питании раненых бойцов в гражданских больницах
15:45
В Киевской области задержали наркоторговцев, у которых изъяли рекордные 20 тонн "товара"
15:30
В Украине будут судить главаря "ЛНР" Пасечника
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:17
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
14:55
Столтенберг заявил, что решение по переговорам с РФ будет принимать исключительно Украина
14:44
Обновлено
Снова в бой: легендарная бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт
14:22
Российские вертолеты Ка-52 содержат компоненты из стран Запада и Азии, - Ермак
14:17
Пусковые ЗРК IRIS-T и дымовые боеприпасы: Германия передала очередной пакет помощи Украине
14:11
Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/16 финала
14:05
OPINION
"Культовый сериал" поставщиков и Минобороны: чиновники получили "дорожную карту"
14:04
В Украине будет держаться сухая и солнечная погода: прогноз на 18 августа от Натальи Диденко
14:03
таблетки
Украинки просят правительство разрешить продажу средств экстренной контрацепции без рецепта
13:51
Во Франции хирурги напечатали нос на 3D-принтере для женщины, которая болеет раком
13:48
Нардеп Дубинский утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV