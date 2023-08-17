Об этом информирует CNN .

Отмечается, что поисковые группы обыскали уже 38% пострадавшей от пожаров территории. К поискам в зоне бедствия привлекли 40 кинологов из 15 штатов. Они зафиксировали смерть 111 человек, среди них есть дети. Однако еще более тысячи человек остаются пропавшими без вести.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, идентификация тел погибших осложняется из-за того, что останки людей не узнаются, отпечатки пальцев почти не сохранились. Власти попросили родственников пропавших без вести предоставить образцы ДНК, чтобы идентифицировать тела с помощью генетической экспертизы.