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Лесной пожар в Нью-Мексико грозит уничтожить исторический город

3 мая, 2022 вторник
10:20
Мир

Масштабный лесной пожар, загоревшийся вблизи исторического Лас-Вегаса в штате Нью-Мексико, грозит уничтожить город

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, 2 мая сотням домохозяйств в историческом городе штата Нью-Мексико Лас-Вегасе приказали эвакуироваться, поскольку сильный ветер и засуха подтолкнули самый активный лесной пожар в Соединенных Штатах ближе к жилым массивам.

Пламя уже уничтожило более 49 тыс. га земли, что превышает половину площади Нью-Йорка. Огонь охватил многовековые поселения и дачные дома в лесистых горах в 48 километрах северо-восточнее Санта-Фе.

Сообщается, что этот пожар является наиболее разрушительным на юго-западе США.

По прогнозам, 3 мая ветер переместится на север, толкая огонь к селам Мора и Кливленд.
Но в среду ожидается, что ветер вернется и разнесет огонь обратно в Лас-Вегас.

"Это своего рода игра в ожидании, мы пока на милости погоды", - сказала менеджер округа Сан-Мигель Джой Энсли.

Начиная с 6 апреля, огонь уничтожил сотни домов и заставил десятки населённых пунктов эвакуироваться.
Несмотря на это, сообщений о погибших пока нет.

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