Лесной пожар в Канаде вышел из-под контроля: люди покидают свои дома
Пожар занимает около 4400 гектаров на севере провинции Альберта и вышел из-под контроля, эвакуировано около 3700 жителей
Об этом сообщили в CBC News.
Большой лесной пожар вышел из-под контроля на севере Альберты (провинция в западной части Канады, – ред.) и заставил тысячи людей покинуть свои дома.
На 4 мая лесной пожар на озере Фокс охватывает около 4400 гектаров.
По информации местных властей, около 3700 жителей эвакуированы, но пожар разрастается и общины продолжают терять дома.
По данным пожарной службы Alberta Wildfire, в провинции зафиксировано 76 активных лесных пожаров.
Согласно обновленным данным, 5 мая с лесным пожаром будут бороться примерно 34 пожарных Alberta Wildfire, четыре вертолета, два тяжелых вертолета, тяжелое оборудование и авиацистерны.
"К сожалению, в последние несколько лет мы наблюдаем, как подобные чрезвычайные ситуации происходят все чаще. Мы осознаем, насколько это может быть стрессом для тех, кому приходится покидать свои дома, чтобы отправиться в безопасное место. Мы надеемся быть их безопасным убежищем и всегда работаем над тем, чтобы сделать жизнь эвакуированных людей максимально комфортной", - сказал мэр соседнего города Хай-Левел , что на севере провинции Альберта.
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