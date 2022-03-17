Леса Киевщины заполнены телами российских оккупантов, - Басараб

“О потерях российских оккупационных войск. Не знаю, читали ли украинцы такие сообщения, но есть известные факты расстрела раненых оккупантов кадыровцами. Вот эти "хваленые" кадыровцы выполняют карательную функцию не только в отношении гражданского населения Украины, но и в отношении российских военнослужащих. Известно, что как минимум 12 раненых военнослужащих РФ были расстреляны кадыровцами, – рассказал Басараб.

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Басараб также добавил, что, по данным украинской разведки, в лесах вокруг Киева находится очень много тел убитых российских военных, которые никто не вывозит. Басараб подчеркнул, что такая судьба ждет каждого российского оккупанта.



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“Леса Киевщины заполнены трупами российских военнослужащих. Такая судьба будет ждать каждого российского оккупанта, которых даже похоронить не могут достойно. России плевать на своих людей. Они даже не могут доставить тело родным, чтобы они могли его похоронить”, – добавил Басараб.