Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания.



Так, суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Он должен сдать загранпаспорт.



Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест на два месяца, однако судья не удовлетворила его просьбу.

Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным предателем в Украине.

10 ноября Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от пяти заседаний Рады за непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.

В среду, 10 ноября, нардеп заявил, что нашел под своим автомобилем трекер для отслеживания местонахождения

11 ноября ДБР и ГПУ вручили Леросу подозрение за непристойный жест в Раде.

12 ноября нардепу вручили подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста из-за того, что он не опроверг пост о "пленках Ермака".