Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства
В четверг, 18 ноября, Печерский суд избрал меру пресечения нардепу Гео Леросу за непристойный жест Зеленскому во время заседания Рады в виде личного обязательства
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Так, суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Он должен сдать загранпаспорт.
Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест на два месяца, однако судья не удовлетворила его просьбу.
- Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным предателем в Украине.
- 10 ноября Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от пяти заседаний Рады за непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.
- В среду, 10 ноября, нардеп заявил, что нашел под своим автомобилем трекер для отслеживания местонахождения
- 11 ноября ДБР и ГПУ вручили Леросу подозрение за непристойный жест в Раде.
- 12 ноября нардепу вручили подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста из-за того, что он не опроверг пост о "пленках Ермака".
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