Лерос предложил вручить Зеленскому премию "Оскар" за лучший сценарий инсинуации "покушения, которого не было"

Соответствующее обращение 24 сентября зачитала и поставила на голосование вице-спикер Елена Кондратюк.

"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к Президенту Украины о ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - заявила она.

Так, парламентарии не поддержали обращение нардепа. За проголосовали 35 парламентариев.

"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуации покушения, но даже "Слуги" не оценили его новую постановку", - прокомментировал свой запрос Лерос.



В запросе не указано, шла ли речь о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.

Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.



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