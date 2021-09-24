Лерос предложил вручить Зеленскому премию "Оскар" за лучший сценарий инсинуации "покушения, которого не было"
Внефракционный нардеп Гео Лерос подал запрос о вручении премии "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому
Соответствующее обращение 24 сентября зачитала и поставила на голосование вице-спикер Елена Кондратюк.
"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к Президенту Украины о ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - заявила она.
Так, парламентарии не поддержали обращение нардепа. За проголосовали 35 парламентариев.
"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуации покушения, но даже "Слуги" не оценили его новую постановку", - прокомментировал свой запрос Лерос.
В запросе не указано, шла ли речь о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.
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