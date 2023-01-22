"Леопардовый страус": польский Wprost снова потролил канцлера Германии

Об этом стало известно из twitter Wpost.

Новый выпуск польского издания Wprost вышел с обложкой, на которой сравнивается поведение страусов и федерального канцлера Германии.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

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