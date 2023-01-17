"Леопардовая коалиция": Британия присоединится к Польше и странам Балтии, чтобы убедить Германию передать танки Украине, - Guardian
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы на встрече в Эстонии, которая пройдет на этой неделе, в последний раз попытаться убедить Германию предоставить танки для Украины
Об этом сообщает The Guardian.
Встреча "Леопардовой коалиции" состоится между странами, которые передадут или хотят отправить западные танки в Киев. Она проходит за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в Рамштайне, чтобы обсудить предстоящие поставки оружия в Украину.
По данным издания, целью встречи в четверг будет "взбодрить немцев", если до этого Берлин не примет еще ни одного решения.
- Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.
- Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.
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