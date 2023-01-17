Об этом сообщает The Guardian.

Встреча "Леопардовой коалиции" состоится между странами, которые передадут или хотят отправить западные танки в Киев. Она проходит за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в Рамштайне, чтобы обсудить предстоящие поставки оружия в Украину.

По данным издания, целью встречи в четверг будет "взбодрить немцев", если до этого Берлин не примет еще ни одного решения.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.

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