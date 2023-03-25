Об этом чиновник написал в twitter .

"После того, как Россия начала расконсервацию танков, произведенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию из танков Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах и городках по всей стране" , – написал Резников.

Министр обороны таким образом отреагировал на предложение расконсервировать старые Т-34, прозвучавшее в эфире российского телевидения.

"Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", – написал Резников.