"Leopard уже напуганы": Резников высмеял идею расконсервирования в РФ Т-34
Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил над идеей российских пропагандистов снять с хранения танки Т-34 времен Второй мировой войны
Об этом чиновник написал в twitter .
"После того, как Россия начала расконсервацию танков, произведенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию из танков Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах и городках по всей стране" , – написал Резников.
Министр обороны таким образом отреагировал на предложение расконсервировать старые Т-34, прозвучавшее в эфире российского телевидения.
"Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", – написал Резников.
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