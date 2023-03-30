Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования: Германия обновила список оружия, переданного Украине
Правительство Германии опубликовало обновление по военной поддержке Вооруженных Сил Украины. В список вошли танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов бундесвера и производителей ОПК.
Кроме того, Украина за неделю получила:
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;
- два танка для разминирования WISENT 1;
- 24 грузовика Zetros;
- 40 тысяч аптечек;
- 103 тысячи жгутов.
С 1 января 2022 года военная помощь Германии для Вооруженных Сил Украины составила более 2,7 млрд евро.
- Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Украины – из них €3,2 млрд в 2023 году.
- Федеральное правительство Германии запускает платформу , которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства ФРГ по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса.
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