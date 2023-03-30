Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, Украина за неделю получила:

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;

два танка для разминирования WISENT 1;

24 грузовика Zetros;

40 тысяч аптечек;

103 тысячи жгутов.

С 1 января 2022 года военная помощь Германии для Вооруженных Сил Украины составила более 2,7 млрд евро.