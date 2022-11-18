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Лента украинского режиссера "Клондайк" получила награды в Греции и Турции

18 ноября, 2022 пятница
20:08
Культура Клондайк

Украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач завоевала награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках

Об этом говорится в сообщении Госкино.

Фильм "Клондайк" Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино, победил в трех номинациях на 33-м Кинофестивале Анкары:

  • "Лучший оператор" – Святослав Булаковский;
  • "Лучший композитор" - Звиад Мгебришвили;
  • "Лучшая работа художников" – Мария Денисенко, Андрей Гречишкин, Виталий Сударков.

Также драма получила награду "Золотой Александр" за лучший полнометражный фильм в секции Meet The Neighbors от жюри 63-го Международного кинофестиваля Салоник.

Напомним, что в фильмировании приняли участие такие актеры как Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон"), Олег Щербина ("Черкассы", "И будут люди").

"Июль 2014 года, Донбасс. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся одного — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Тем временем в небе над ними сбивают гражданский самолет" , – говорится в синопсисе фильма.

  • Ранее фильм Марины Эр Горбач "Клондайк" получил награду Берлинале.

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18 ноября
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