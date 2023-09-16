Лента украинского режиссера Дроня "Дом за стеклом" вошла в конкурсную программу Варшавского международного кинофестиваля
В конкурсную программу 39-го Варшавского международного кинофестиваля вошла лента украинского режиссера Тараса Дроня "Дом за стеклом"
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Фильм рассказывает о жизни амбициозной архитекторши Виктории, которая кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, обвиняемым в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект", – говорится в сообщении.
Сценарий фильма писали Тарас Дронь, Якуб Присак, Игорь Савиченко. Продюсерами выступили Игорь Савиченко, Валерия Сочивец, Сергей Коннов, Тарас Дронь, сопродюсерами – Родриго Руиз Таразона и Камиль Рутковский.
Главную роль в фильме исполнила украинская актриса Ирина Островская. Также в фильме снялись Дарья Федина, Александр Башкиров, Ирма Витовская-Ванца, Виталий Гордиенко, Елена Ильенко, Алексей Сова.
Ленту "Дом за стеклом" начали сниматься в начале 2021 года, а завершили в начале февраля 2022 года. Постпродукцию производили в Румынии, Польше, Германии и Украине.
"Фильм создан компанией "Директория Кино" при поддержке Государственного агентства Украины по кино, при участии кинокомпаний Highbit Media, Cinelab, Nord Production, Black Photon, Современное Украинское Кино и D Facto Motion", - добавили в Госкино.
Справочно. Варшавский международный кинофестиваль (Warsaw Film Festival) – ежегодный международный кинофестиваль, организованный в 1985 году. Он представит новые фильмы мирового, европейского и польского кинематографа. С 2009 года Варшавский кинофестиваль решением Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров приобщен к группе важнейших мировых кинофестивалей, таких как фестивали в Каннах, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяне, Берлине или Карловых Варах. В этом году кинофестиваль пройдет с 6 по 15 октября 2023 года.
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