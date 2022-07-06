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Лента "Ты – космос" Павла Острикова стала победителем секции Одесского кинофестиваля

6 июля, 2022 среда
13:29
Культура

Научно-фантастический фильм "Ты – космос" Павла Острикова признали лучшим проектом профессиональной секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля, состоявшейся на фестивале в Карловых Варах

Об этом сообщили в ГосКино Украины

По итогам жюри научно-фантастический фильм "Ты – космос" Павла Острикова стал лучшим проектом секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля (Odesa International Film Festival). Он получил от Barrandov Studio в размере 10 000 евро.

Фильм "Ты – космос" рассказывает о космическом дальнобойщике Андрее, который после взрыва Земли остается единственным живым человеком. До тех пор, пока на связь с героем не вышла француженка Катрин. Несмотря на огромное расстояние, Андрей летит увидеться с ней – навстречу последней в мире любви.

Лента является полнометражным дебютом режиссера и сценариста Павла Острикова, известного по короткометражным лентам "Откровение", "Голден лав", "Выпуск'97", "Mia Donna" и другим. Продюсеры – Владимир и Анна Яценко, компания ForeFilms.

Режиссер работал над сценарием фильма с 2011 года. В мае фрагмент фильма презентовали в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, где фильм получил награду First Cut Lab Award.

Из-за полномасштабной войны России против Украины профессиональная секция Work in Progress от Одесского международного кинофестиваля состоялась 5 июля на 56-м Международном кинофестивале в Карловых Варах. В презентации секции приняли участие 8 проектов, которые находятся на завершающей стадии съемок или постпродакшн, произведенные в Украине или в копродукции с Украиной: "Ты – Космос" (реж. Павел Остриков), "Праздник Хризантем" (реж. Семен Мозговой), " Дом за стеклом" (реж. Тарас Дронь), "Железная сотня" (реж. Юлия Гонтарук), "Когда нам было 15" (реж. Анна Бурячкова), "Демоны" (реж. Наталья Ворожбит), "Божевольные" (реж. .Денис Тарасов), "Ты меня любишь?" (реж. Тоня Ноябрева). Все представленные проекты в свое время стали победителями конкурсных отборов Госкино и создаются при государственной поддержке.

56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах продолжается с 1 по 9 июля 2022 г. Во внеконкурсной программе Horizons кинофестиваля Украина представляет ленты "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного, "Клондайк" режиссера Марины Горбач, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого Валентина Васяновича. К программе Horizons также отобрана лента "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого в Мариуполе в конце марта.


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