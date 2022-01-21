Лента-призер Берлинале "Стоп-Земля" вышла в прокат для людей с нарушением зрения

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.



"Обладатель "Хрустального медведя" Берлинале - лента Катерины Горностай "Стоп-Земля", которая сейчас идет в прокате, стала доступна людям с нарушением зрения – в любом украинском кинотеатре, с помощью бесплатного приложения Earcatch со звукоописанием фильма от агентства "Доступное" кино" общественной организации "Борьба за права"", - говорится в сообщении.



Как отмечает Госкино, "Стоп-Земля" – автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Маша заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не осмелишься спросить - никогда не будешь знать, взаимно ли это.

Напомним, 26 мая 2021 года украинский фильм "Стоп-земля" получил Хрустального медведя Берлинале.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb