Лента-призер Берлинале "Стоп-Земля" вышла в прокат для людей с нарушением зрения
Фильм украинского режиссера Катерины Горностай "Стоп-Земля" вышел в прокат со звукоописанием от "Доступного кино"
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Обладатель "Хрустального медведя" Берлинале - лента Катерины Горностай "Стоп-Земля", которая сейчас идет в прокате, стала доступна людям с нарушением зрения – в любом украинском кинотеатре, с помощью бесплатного приложения Earcatch со звукоописанием фильма от агентства "Доступное" кино" общественной организации "Борьба за права"", - говорится в сообщении.
Как отмечает Госкино, "Стоп-Земля" – автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Маша заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не осмелишься спросить - никогда не будешь знать, взаимно ли это.
- Напомним, 26 мая 2021 года украинский фильм "Стоп-земля" получил Хрустального медведя Берлинале.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное