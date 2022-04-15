Лента "Папины кроссовки" Ольги Журбы получила Гран-при Рижского международного фестиваля

Об этом сообщила пресс-служба ГосКино Украины в facebook.



Жюри отметили ленту "за искусное выполнение чувствительной темы и безупречную режиссуру; за детальное воспроизведение реальности через живое действие".



Фильм "Папины кроссовки" режиссера и автор сценария Ольги Журбы – это история 13-летнего Саши, который из интерната для детей, лишенных родительской опеки, должен отправляться жить в американскую приемную семью, но кое что не отпускает его. Короткометражка создана при поддержке Госкино.



Сообщается, что роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры Богдан Зенченко, Игорь Олейник, Дмитрий Бучек, Ольга Любарова, Елена Осина, Кори Эн Джейсон и другие.



Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году в конкурсной программе Pardi di Domani 74-го Международного фестиваля в Локарно (Швейцария).

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