Лента "Папины кроссовки" Ольги Журбы получила Гран-при Рижского международного фестиваля
Короткометражный фильм Ольги Журбы "Папины кроссовки" завоевал Гран-при Рижского международного фестиваля короткометражного кино
Об этом сообщила пресс-служба ГосКино Украины в facebook.
Жюри отметили ленту "за искусное выполнение чувствительной темы и безупречную режиссуру; за детальное воспроизведение реальности через живое действие".
Фильм "Папины кроссовки" режиссера и автор сценария Ольги Журбы – это история 13-летнего Саши, который из интерната для детей, лишенных родительской опеки, должен отправляться жить в американскую приемную семью, но кое что не отпускает его. Короткометражка создана при поддержке Госкино.
Сообщается, что роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры Богдан Зенченко, Игорь Олейник, Дмитрий Бучек, Ольга Любарова, Елена Осина, Кори Эн Джейсон и другие.
Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году в конкурсной программе Pardi di Domani 74-го Международного фестиваля в Локарно (Швейцария).
- Напомним, сценарист "Карточного дома" снимет документальный фильм о военных преступлениях России в Буче.
- Онлайн-кинотеатр Takflix выпустил подборку фильмов "Мариупольский феномен: Суровцов" Александра Суровцова, который смог с семьей уехать из Мариуполя.
- Фильм погибшего в Мариуполе литовского режиссера Кведаравичюса вышел онлайн . 50% продажи билетов передадут организациям по эвакуации украинцев.
- Фильм "Дом из заноз" об украинском детдоме на линии фронта ООС получил награду Международного фестиваля документального кино в Копенгагене.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.53
Покупка 29.53Продажа 31.01
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное