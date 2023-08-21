Лента "Памфир" показали в более чем 20 странах мира

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на режиссера картины Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

"Компания, которая занимается прокатом нашего фильма за границей, присылает отчеты раз в несколько месяцев. И уже к началу осени мы надеемся получить новый отчет. Возможно, там прибавится еще несколько стран с прокатом "Памфира". Но по состоянию на сегодняшний день нам известно о прокате в более чем 20 странах мира. Точную цифру нужно у продюсеров уточнять", - рассказал режиссер.

По словам Дмитрий, прокат фильма продолжается в кинотеатрах Италии, небольших кинозалах в Великобритании, начинается прокат в Германии и завершается в Польше.

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"По состоянию на август мы уже имеем в своем активе участие в более 70 различных кинофестивалях по всему миру. И география стран, где проводятся фестивали, больше географии стран с прокатом фильма. То есть, кино путешествует и может жить такой своей активной жизнью еще зо два-три года", - добавил Сухолиткий-Собчук.

Что известно о фильме "Памфир"

История разворачивается вокруг семьи из приграничного села на Буковине. Глава семейства, бывший контрабандист Памфир, приезжает домой после длительных заработков и снова попадает в опасные ситуации ради своей семьи.

Фильм, который со дня своего появления уже успел получить ряд наград и поучаствовать в кинофестивалях во многих странах, сняли в копродукции Украина, Франция, Польша, Чили и Люксембург. Это то качественное кино, которое остается в душе надолго и которым действительно есть все основания гордиться.

В главных ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран

В апреле "Памфир" вошел в число победителей 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде (США).

В кинотеатрах фильм появился 23 марта.

"Памфир" доступен на стриминговых платформах "Мегого", "Киевстар", "Takflix", "Sweet.tv".

22 июня украинский фильм появился на Netflix. Также премьера фильма состоялась в кинотеатрах Польши.