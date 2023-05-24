Лента "Люксембург, Люксембург" собрала более 32 млн в украинском прокате
За шесть недель проката фильм Антонио Лукича посмотрел 220 481 зритель, а кассовые сборы составили 32 788 798 гривен
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.
В ленте речь идет о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге. Они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз.
Лента создана кинопродакшеном ForeFilms, продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.
- Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича ворвалась в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.
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