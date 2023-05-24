Лента "Люксембург, Люксембург" собрала более 32 млн в украинском прокате

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

В ленте речь идет о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге. Они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз.

Лента создана кинопродакшеном ForeFilms, продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.