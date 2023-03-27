Об этом сообщили на странице фестиваля и на сайте Госкино Украины.

Как отметили члены жюри фестиваля, они решили наградить фильм, который их "абсолютно удивил" и візвал "сильный эмоциональный отклик", связанный с инновационной техникой и игривостью.

"Это вызвало любопытство и желание вернуться к фильму", – говорится в сообщении.

"Ля Полисиада" – это полнометражный дебют Филиппа Сотниченко в жанре постсоветского нуара. История разворачивается в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

В центре сюжета – судебный психиатр. Его спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, видя беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым.