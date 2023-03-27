Лента "Ля Палисиада" украинского режиссера стала лучшим фильмом кинофестиваля Kino Pavasaris
Фильм "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко признали лучшим на Вильнюсском международном фестивале Kino Pavasaris. Он получил денежный приз 8000 евро
Об этом сообщили на странице фестиваля и на сайте Госкино Украины.
Как отметили члены жюри фестиваля, они решили наградить фильм, который их "абсолютно удивил" и візвал "сильный эмоциональный отклик", связанный с инновационной техникой и игривостью.
"Это вызвало любопытство и желание вернуться к фильму", – говорится в сообщении.
"Ля Полисиада" – это полнометражный дебют Филиппа Сотниченко в жанре постсоветского нуара. История разворачивается в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.
В центре сюжета – судебный психиатр. Его спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, видя беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым.
- Вильнюсский международный кинофестиваль Kino Pavasaris – это кинофестиваль, который проводится ежегодно в марте в Вильнюсе, Литва, с 1995 года. Является самым крупнім кинофестивалем в стране по количеству фильмов и аудитории. В этом году фестиваль продолжался с 16 по 26 марта.
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