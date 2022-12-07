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Ленивые голубцы. Рецепт приготовления
Ленивые голубцы – одно из самых вкусных мясных блюд. Готовить ее рекомендуем тем, кто не имеет много времени на домашнюю работу, и при этом любит вкусно поесть
Ингредиенты для ленивых голубцов:
- 600 г капусты
- 400 г фарша
- 100 г риса
- 250 мл воды
- 80 г томатной пасты
- 200 г лука
- 10 г сахара
- 1,5 чайной ложки соли
- Растительное масло – чтобы жарить
- Черный перец и специи (по вкусу)
Рецепт приготовления ленивых голубцов:
- Нарезаем (шинкуем) капусту
- Разогреваем в сковороде растительное масло
- Выкладываем в сковороду шинкованную капусту.
- Добавляем сахар и соль
- Хорошо перемешиваем
- Накрываем крышкой
- Помешивая время от времени, готовим от 10 до 20 минут, в зависимости от твердости или мягкости капусты.
- Когда капуста будет готова, перекладываем ее в другую емкость.
- Нарезаем лук полукольцами, мелкой соломкой или маленькими кубиками (кто любит)
- В сковороде снова разогреваем растительное масло и жарим нарезанный лук до пяти минут, постоянно помешивая.
- Добавляем к луку фарш, как только он получит золотистую корочку, и жарим уже на более мощном огне.
- Все тщательно смешиваем, добавляя соли, перца и специй по вкусу.
- Уменьшаем мощность плиты и добавляем капусту.
- Перемешиваем
- Накрываем крышкой
- Готовим еще минут десять, время от времени перемешивая
- Промываем рис в холодной воде
- Содержимое сковородки освобождаем по центру и кладем туда рис.
- Заливаем внутрь 250 мл воды
- Посыпаем нашу капусту с фаршем сверху на рис
- Закрываем крышкой и варим примерно десять минут при минимальной мощности плиты.
- Добавляем в блюдо томатную пасту и снова перемешиваем все.
- Оцениваем по вкусу степень готовности риса
- Если рис еще немного сыроватый, то закрываем сковороду снова и продолжаем еще немного варить.
- Если вода вся выкипела, то еще приливаем небольшое количество воды
- Когда рис мягкий – выключаем огонь, накрываем наше блюдо крышкой и даем настояться ей минут десять
- На стол подаем со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
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