Ленд-лиз является предохранителем на случай невозможности Байдена договориться с конгрессом, – эксперт-международник Краев
Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", считает, что пока конгресс поддерживает Украину, нет необходимости пускать в действие ленд-лиз
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Помощь от США Украине будет продолжаться на том же уровне по-прежнему. У нас есть все предохранители, даже на случай того, что конгресс решит пересмотреть помощь. К тому же, у нас уже утверждены бюджет конгресса и военный. У Байдена на случай "восстания" в конгрессе есть ленд-лиз, с помощью которого он сможет по собственной инициативе распоряжаться этими выделенными деньгами. Соответственно никоим образом поддержка Украины со стороны США не уменьшится", - заверил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".
Александр Краев отметил, что пока не видит возможности для маленькой группы республиканцев как-то существенно повлиять на ситуацию по изменению помощи Украины.
"Ленд-лиз, условно говоря, – это предохранитель на случай невозможности Байдена договориться с конгрессом. Но пока конгресс сам по себе поддерживает Украину, то нам нет необходимости пускать в действие ленд-лиз", – пояснил Краев .
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