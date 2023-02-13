Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Помощь от США Украине будет продолжаться на том же уровне по-прежнему. У нас есть все предохранители, даже на случай того, что конгресс решит пересмотреть помощь. К тому же, у нас уже утверждены бюджет конгресса и военный. У Байдена на случай "восстания" в конгрессе есть ленд-лиз, с помощью которого он сможет по собственной инициативе распоряжаться этими выделенными деньгами. Соответственно никоим образом поддержка Украины со стороны США не уменьшится", - заверил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Александр Краев отметил, что пока не видит возможности для маленькой группы республиканцев как-то существенно повлиять на ситуацию по изменению помощи Украины.

"Ленд-лиз, условно говоря, – это предохранитель на случай невозможности Байдена договориться с конгрессом. Но пока конгресс сам по себе поддерживает Украину, то нам нет необходимости пускать в действие ленд-лиз", – пояснил Краев .