Ленд-лиз поможет ВСУ пойти в контрнаступление до конца июня, - полковник запаса ВСУ Жданов
Полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Украина до конца июня сможет, благодаря поставкам вооружений из США, сформировать подразделения и части войск для контрнаступательных действий
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Основное количество вооружения должно поступить в Украину в рамках программы ленд-лиза, а не в рамках помощи Украине. К сожалению, то, о чем говорит канцлер Германии Олаф Шольц, не является помощью. В этой помощи количество оружия исчисляется отдельными экземплярами и несколькими единицами. Наши партнеры из Восточной Европы помогают нам сотнями единиц военной техники. Поэтому главные поставки вооружений Украине будут проходить в рамках программы ленд-лиз. Сегодня часть вооружений из США уже отгружается в Украине", - рассказал Жданов.
Жданов подчеркнул, что первая часть вооружений из США должна поступить в Украину в июне.
"Первая часть военной помощи в рамках программы ленд-лиз должна поступить в Украину в июне. Думаю, что до конца июня мы можем получить необходимое количество оружия для формирования контрнаступательных группировок войск. Как только первая часть вооружений будет доступна нашим военным, мы сможем формировать подразделения и части для контрнаступательных действий", – добавил Жданов.
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