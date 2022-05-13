Ленд-лиз может финансироваться постфактум, оружие будет поступать в Украину, - военный эксперт Мусиенко
Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований считает, что блокирование некоторыми сенаторами Конгресса США предоставления финансовой помощи Украине не повлияет на закупку оружия и поддержку оборонного сектора Украины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Военный эксперт отметил, что заблокировавшие оказание скорой финансовой помощи сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди прикрываются внутренней ситуацией и тем, что они контролируют использование средств граждан страны. Известно, что в США все члены Конгресса имеют доступ к тому, чтобы осуществлять подобный контроль. Большая часть этих денег остается в Соединенных Штатах, потому что оружие закупается в американских корпорациях, соответственно, средства оседают в стране.
"Что касается ленд-лиза, то известно, что он может финансироваться постфактум, то есть после поставки техники. Даже теоретически, если сейчас будет достигнуто согласие по отправке какого-то оружия Украине, то его стоимость может быть погашена позже или за счет тех сумм, которые еще остались, или из будущих финансирований", - пояснил эксперт.
Читайте также: Ленд-лиз позволит создавать украинское оружие и подтвердит преимущество ВСУ на фронте, ведь россиян меньше, чем нас. Колонка Сергея Согурца
Александр Мусиенко добавил: "Сейчас продолжает поступать помощь, которая была профинансирована предварительными траншами правительства США. Кроме того, еще осталась определенная сумма на счетах, тоже зафрахтованная для финансирования помощи Украине".
Директор Центра военно-правовых исследований выразил надежду, что помощь Украине будет предоставляться и расширяться.
Мусиенко отметил: "Есть еще фонды, предусмотренные в рамках оказания помощи странами и партнерами ЕС, речь идет о встрече на базе Рамштайн и вот буквально сегодня появилась информация о дополнительных 500 млн евро, которые выделяет ЕС, на закупку оружия Украине и поддержку оборонного сектора".
Военный эксперт подытожил: "Чтобы там не было, а оружие будет поступать в Украину".
- 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины
- 10 мая Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд помощи
- Европейский Союз отправит Украине второй транш помощи в €600 млн к 20 мая
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное