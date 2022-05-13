Ленд-лиз может финансироваться постфактум, оружие будет поступать в Украину, - военный эксперт Мусиенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Военный эксперт отметил, что заблокировавшие оказание скорой финансовой помощи сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди прикрываются внутренней ситуацией и тем, что они контролируют использование средств граждан страны. Известно, что в США все члены Конгресса имеют доступ к тому, чтобы осуществлять подобный контроль. Большая часть этих денег остается в Соединенных Штатах, потому что оружие закупается в американских корпорациях, соответственно, средства оседают в стране.



"Что касается ленд-лиза, то известно, что он может финансироваться постфактум, то есть после поставки техники. Даже теоретически, если сейчас будет достигнуто согласие по отправке какого-то оружия Украине, то его стоимость может быть погашена позже или за счет тех сумм, которые еще остались, или из будущих финансирований", - пояснил эксперт.



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Александр Мусиенко добавил: "Сейчас продолжает поступать помощь, которая была профинансирована предварительными траншами правительства США. Кроме того, еще осталась определенная сумма на счетах, тоже зафрахтованная для финансирования помощи Украине".



Директор Центра военно-правовых исследований выразил надежду, что помощь Украине будет предоставляться и расширяться.



Мусиенко отметил: "Есть еще фонды, предусмотренные в рамках оказания помощи странами и партнерами ЕС, речь идет о встрече на базе Рамштайн и вот буквально сегодня появилась информация о дополнительных 500 млн евро, которые выделяет ЕС, на закупку оружия Украине и поддержку оборонного сектора".



Военный эксперт подытожил: "Чтобы там не было, а оружие будет поступать в Украину".

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