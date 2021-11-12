Лекарство от рака: в Японии на добровольцах испытывают метод лечения онкологического заболевания яичников
В Японии Национальный центр онкологии больницы Хигаси и Центр исследований и применения iPS-клеток Киотского университета начали клинические испытания метода лечения рака яичников
Об этом сообщает NHK.
iPS-клетки - это специальный тип стволовых клеток, которые способны превращаться в любые другие клетки человеческого организма. Такой вид уникален и получить его можно в лабораторных условиях.
Ученые объясняют, что метод лечения они разработали именно на основе свойства превращения. Они использовали иммунные клетки, полученные из iPs-клеток, и научили их "убивать" рак.
"Ген, стремительно реагирующий на протеин, уникален для определенного типа овариального рака (рака яичников, - ред.). Этот ген вносится в клетки iPS для создания природных клеток-убийц. Затем клетки-убийцы будут вводиться в яичники пациенток, которые больны этим видом овариального рака", - говорится в сообщении.
Ожидается, что серьезных побочных эффектов не будет, ведь такие убийцы не затрагивают здоровые клетки, только раковые.
Группа планирует провести клинические испытания этого метода с участием до 18 пациенток с поздними стадиями болезни.
- Напомним, Оксфордский университет приступил к тестированию новой вакцины против вируса Эбола.
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