Lego запускает продажу конструкторов со шрифтом Брайля
Lego начнет продавать конструктор с нанесенным шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения научиться читать сенсорный алфавит
Об этом пишет Guardian.
С 2020 года датский производитель игрушек бесплатно предоставляет специализированные конструкторы, испытанные и разработанные в партнерстве с организациями незрячих для нескольких школ и служб, обслуживающих детей с нарушениями зрения.
С сентября такие игрушки будут в массовой продаже. Конструкторы для детей от шести лет можно будет приобрести в шести англоязычных странах, в частности в Великобритании, Ирландии, США и Австралии. Также в пяти франкоязычных странах (в Бельгии, Канаде и Швейцарии).
Ожидается, что итальянская, германская и испанская версии появятся в 2024 году. Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр, в которые семьи смогут играть вместе.
Европейский союз незрячих заявил, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, способствуя более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для людей с нарушениями зрения.
- Напомним, в прошлом году компания The Brothers Brick, один из ритейлеров Lego, посвятила свои новые фигурки украинским защитникам Мариуполя.
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