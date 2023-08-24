Lego запускает продажу конструкторов со шрифтом Брайля

Об этом пишет Guardian.

С 2020 года датский производитель игрушек бесплатно предоставляет специализированные конструкторы, испытанные и разработанные в партнерстве с организациями незрячих для нескольких школ и служб, обслуживающих детей с нарушениями зрения.

С сентября такие игрушки будут в массовой продаже. Конструкторы для детей от шести лет можно будет приобрести в шести англоязычных странах, в частности в Великобритании, Ирландии, США и Австралии. Также в пяти франкоязычных странах (в Бельгии, Канаде и Швейцарии).

Ожидается, что итальянская, германская и испанская версии появятся в 2024 году. Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр, в которые семьи смогут играть вместе.

Европейский союз незрячих заявил, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, способствуя более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для людей с нарушениями зрения.