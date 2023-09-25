Lego прекратил изготовление кирпичиков из переработанных бутылок вместо пластика на нефтяной основе. Причина

Об этом информирует The Guardian .

Компания заявила, что исследовала более устойчивый материал, как часть волны компаний, пересматривающих свой вклад в глобальные выбросы из-за кризиса климата. Lego производит миллиарды деталей Lego в год и в 2021 году начала исследовать потенциальный переход на переработанный полиэтилентерефталат (PET-пластик – термопласт) из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS-пластик – термопластичный листовой конструкционный материал), для изготовления 1 кг которого нужно около. ABS используется примерно в 80% блоков Lego.

"Это сродни попытке сделать велосипед из дерева, а не из стали. Уровень нарушения производственной среды был таким, что нам нужно было изменить все на наших заводах, чтобы расширить использование переработанного ПЭТ. После всего этого углеродный след был бы выше. Это было разочарование ", - сказал руководитель отдела устойчивого развития Lego Тим Брукс ссылаясь на то, что материал на основе нефти был более мягким и требовал дополнительных ингредиентов для долговечности, а также большей энергии для обработки и сушки.

Исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен сказал, что производитель игрушек протестировал сотни материалов, но не смог найти так называемый волшебный материал для решения проблем экологичности.

Вместо этого Lego стремится сделать каждую часть ABS более устойчивой, включая большее количество биологических и переработанных материалов. Кристиансен сказал, что группа утроит расходы на устойчивое развитие до 3 миллиардов долларов в год до 2025 года, пообещав не переводить более высокие расходы на потребителей.