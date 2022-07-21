LEGO посвятил новую коллекцию фигурок защитникам Мариуполя
Компания The Brothers Brick, один из ритейлеров Lego, посвятила свои новые фигурки украинским защитникам Мариуполя
Об этом сообщил основатель компании Эндрю Бикрафт в Twitter.
"ВСУ, Нацгвардия, добровольцы ТрО и другие защитники Азовстали, продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, задержав тем самым российскую армию и позволив Украине выиграть битву за Киев", - написал Бикрафт.
Прототипами фигурок стали начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко и заместитель командира Святослав Паламарь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное