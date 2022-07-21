Об этом сообщил основатель компании Эндрю Бикрафт в Twitter.

"ВСУ, Нацгвардия, добровольцы ТрО и другие защитники Азовстали, продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, задержав тем самым российскую армию и позволив Украине выиграть битву за Киев", - написал Бикрафт.

Прототипами фигурок стали начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко и заместитель командира Святослав Паламарь.

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