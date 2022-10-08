Об этом он написал у себя в telegram.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. Сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - говорится в сообщении.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти говорят о погибших и обвинили в подрыве Украину

Под подорванным Крымским мостом прекратилось движение судов.

Позже Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", сообщил, что оккупанты, не имея эффективного обеспечения из глубокого тыла, не смогут эффективно вести оборону, поэтому вынуждены будут бежать с южного плацдарма в Херсонской и Запорожской областях.

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