Легкомыслие и популизм работают на короткой дистанции
Есть понимание стратегии – можно креативить. А переговоры без такого видения – легкомыслие и популизм
Способность выполнять свои международные обязательства очень важна. Эти обязательства страница за страницей, слово за словом выписываются именно в процессе переговоров, а не безальтернативного навязывания.
Действительно, важность профессиональных переговорщиков сложно переоценить, как об этом и пишет уважаемый Валерий Пекар.
Но, кроме профессионализма, переговорщикам крайне нужно стратегическое видение, сформированное страной и правительством. Должно быть четкое понимание цены вопроса переговоров, его влияния на разные сферы жизни, бизнеса и общества.
Это касается и поиска компромиссов, которые всегда можно достичь, если ты креативно предлагаешь альтернативные варианты решения и объясняешь возможные негативные последствия. Есть понимание стратегии – можно креативить. А переговоры без такого видения – легкомыслие и популизм.
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Легкомыслие и популизм работают на короткой дистанции, а в среднесрочном и долгосрочном измерении имеют много негативных последствий.
Для того чтобы дойти до этой стратегии, для нас критически важно сейчас определить ключевые проекты, которые должны способствовать экономическому развитию уже сегодня, а не через 5-10 лет.
Именно эти проекты от нас ждут и в США, и в ЕС, и именно об этих проектах приезжала говорить в Украину специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
Какова была стратегия переговоров с ней у украинского правительства, мы увидим уже очень скоро. Когда мы обнародуем успешные проекты развития.
Если обнародуем. Если они есть.
Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции
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