Режим Лукашенко запретил спортсменам выезжать за границу, - белорусская легкоатлетка Тимановская
Легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская заявили, что министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выезжать на соревнования в другие страны
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам спортсменов, приказ касается всех видов спорта.
В качестве доказательства Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушителям приказа грозит увольнение.
"Мне пишут люди о том, что у них уже приобретены билеты на соревнования суммой в 1,5 тысячи евро, но им не позволяют поехать. Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать", - заявила Тимановская.
В белорусском министерстве пока не комментировали заявление спортсменов.
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