Режим Лукашенко запретил спортсменам выезжать за границу, - белорусская легкоатлетка Тимановская

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам спортсменов, приказ касается всех видов спорта.

В качестве доказательства Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушителям приказа грозит увольнение.



"Мне пишут люди о том, что у них уже приобретены билеты на соревнования суммой в 1,5 тысячи евро, но им не позволяют поехать. Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать", - заявила Тимановская.

В белорусском министерстве пока не комментировали заявление спортсменов.