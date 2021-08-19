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Главная Мир Режим Лукашенко запретил спортсменам выезжать за границу, - белорусская легкоатлетка Тимановская

Режим Лукашенко запретил спортсменам выезжать за границу, - белорусская легкоатлетка Тимановская

19 августа, 2021 четверг
11:42
Мир

Легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская заявили, что министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выезжать на соревнования в другие страны

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам спортсменов, приказ касается всех видов спорта.

В качестве доказательства Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушителям приказа грозит увольнение.

"Мне пишут люди о том, что у них уже приобретены билеты на соревнования суммой в 1,5 тысячи евро, но им не позволяют поехать. Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать", - заявила Тимановская.

В белорусском министерстве пока не комментировали заявление спортсменов.

запрет выезжать заграницу
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