Легкоатлетка Овсий завоевала для Украины историческое золото на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Легкоатлетка Зоя Овсий торжествовала в метании булавы в классе F51, украинка завоевала золотую медаль с результатом 25.12 м.



Это первое золото в истории Украины в дисциплине "метание булавы".

В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 94 медали - 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.



Паралимпийские игры-2020



Легкая атлетика. Метание булавы. женщины



1. Зоя Евсей (Украина) - 25,12 м.



2. Кэсси Митчел (США) - 24,18



3. Елена Горлова (ПКР) - 24,08

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