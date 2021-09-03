Легкоатлетка Овсий завоевала для Украины историческое золото на Паралимпиаде-2020
Легкоатлетка Зоя Овсий завоевала для Украины золотую медаль на Паралимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Легкоатлетка Зоя Овсий торжествовала в метании булавы в классе F51, украинка завоевала золотую медаль с результатом 25.12 м.
Это первое золото в истории Украины в дисциплине "метание булавы".
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 94 медали - 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
Паралимпийские игры-2020
Легкая атлетика. Метание булавы. женщины
1. Зоя Евсей (Украина) - 25,12 м.
2. Кэсси Митчел (США) - 24,18
3. Елена Горлова (ПКР) - 24,08
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
- 3 сентября украинец Сергей Емельянов завоевал золото в финале Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке.
- После этого украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады-2020 в комплексном плавании на 200 м.
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