Легкоатлетка Магучих призналась, какие страны предлагали ей сменить гражданство
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что у нее были предложения выступать за США, Кипр и Германию
Об этом Магучих рассказала YouTube-канала "Бегущий банкир".
По словам Магучих, она не представляет свою жизнь в другой стране.
"Была проблема в том, чтобы в университет поехать вместе с тренером. Как я вообще заниматься, если у меня основной тренер Татьяна Владимировна Степанова. Я не могу переехать, не вижу себя в какой-то другой стране. Жить, учиться - не вижу вообще. Путешествовать - да, жить - только в Украине. Предлагали переехать, выступать за них, тренеру писали и звонили. но нет. Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. на самом деле многие страны, но когда ты даже не зацикливаешься на этом - предложили и предложили , все, ну куда ", - сказала Ярослава Магучих.
Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.
- 9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".
- 10 сентября Магучих заявила, что снова снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.
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