Легкоатлетка Магучих призналась, какие страны предлагали ей сменить гражданство

Об этом Магучих рассказала YouTube-канала "Бегущий банкир".



По словам Магучих, она не представляет свою жизнь в другой стране.



"Была проблема в том, чтобы в университет поехать вместе с тренером. Как я вообще заниматься, если у меня основной тренер Татьяна Владимировна Степанова. Я не могу переехать, не вижу себя в какой-то другой стране. Жить, учиться - не вижу вообще. Путешествовать - да, жить - только в Украине. Предлагали переехать, выступать за них, тренеру писали и звонили. но нет. Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. на самом деле многие страны, но когда ты даже не зацикливаешься на этом - предложили и предложили , все, ну куда ", - сказала Ярослава Магучих.



Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.

9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".

10 сентября Магучих заявила, что снова снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb