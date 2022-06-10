Легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Бех-Романчук с личным рекордом сезона стала лучшей в прыжках в длину. Украинка показала результат 6.85 метров в пятой попытке.
Второй стала немка Малайка Мигамбо. Третья позиция у Куанеши Беркс из США.
Бриллиантовая лига
Рим, 9 июня
Прыжки в длину
Женщины
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85м.
2. Малайка Мигамбо (Германия) – 6.79 м.
3. Куанеша Беркс (США) – 6.77м.
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