Об этом сообщает Еспресо.TV.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Бех-Романчук с личным рекордом сезона стала лучшей в прыжках в длину. Украинка показала результат 6.85 метров в пятой попытке.

Второй стала немка Малайка Мигамбо. Третья позиция у Куанеши Беркс из США.

Бриллиантовая лига

Рим, 9 июня

Прыжки в длину

Женщины

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85м.

2. Малайка Мигамбо (Германия) – 6.79 м.

3. Куанеша Беркс (США) – 6.77м.

1 июня народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что мы должны отплатить врагу и освободить нашу страну.

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