Юлия Мостова, выступление на конференции:

"После статьи, вышедшей в "Зеркале недели" о 17-гривневых яйцах, президент Зеленский собрал журналистов на разговор off the rec (разговор не для записи и цитирования). Меня, правда, туда не пригласили. А президент обратился на той встрече к журналистам с просьбой помолчать о коррупции до победы, и вы знаете, что касается коррупции, мы бы приняли эти условия, если бы президент для балланса продолжил и сказал: "Но я не хочу, чтобы это явление разъедало наши тылы, отражаясь на способности нашего фронта". . И потому человек — Андрей Борисович (Ермак — "ДМ"), другой человек, кто угодно. Вот его телефон. Если у вас есть подкрепленная фактами информация, придите, пожалуйста, предоставьте ее этому человеку, он сразу возьмет трубку и дайте нам неделю на реагирование. Если через неделю реагирования не будет — печатайте, показывайте, пишите. Но дайте нам шанс исправиться". Однако этого президент не сказал. Он сказал — молчите до победы! Впрочем, если мы будем молчать — никакой победы не будет" (цитата по "Детектор медиа").

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С удивлением узнал, что Зеленский просил журналистов не слишком много писать о коррупции. Ну что сказать. Поскольку никого, кто причастен к этой писанине, к президенту не пригласили, то этот призыв останется "гласом вопиющего в пустыне".

Ибо, конечно, легко убеждать прирученных зайцев не есть мяса, но они его и так не собирались есть.

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Об авторе. Алексей Шалайский, журналист

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