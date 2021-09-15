"Легия" перед матчем со "Спартаком" вывела россиян дерзкими баннерами в Москве

Фото с баннерами "Легия" выложила в twitter.

Рекламные баннеры со словами "Москва, мы вернулись" появились в российской столице в нескольких торговых центрах и вблизи одной из станций метро.

"Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, " Спартак ", - подписали фото в польском клубе.

В 2011 году "Спартак" проиграл "Легии" в квалификации Лиги Европы. В Польше команды сыграли вничью 2:2, а в России москвичи уступили со счетом 2:3 и вылетели из турнира.

Матч 1-го тура Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией" состоится сегодня в Москве и начнется в 17:30.