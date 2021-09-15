"Легия" на последних минутах вырвала победу над "Спартаком" в Москве в стартовом матче Лиги Европы
В 1-м туре группового этапа московский "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Легии" на выезде в Москве со счетом 1:0. Поляки сумели отобрать ничью у "Спартака" на последних минутах встречи. Лирим Кастрати забил победный гол на 91-й минуте. Это был первый матч для команд в этом сезоне Лиги Европы.
Украинец Игорь Харатин, выступающий в полузащите "Легии", провел на поле 59 минут. После этого его заменили Кастрати.
В групповом раунде Лиги Европы "Спартак" и "Легия" играют в одной группе с "Лестером" и "Наполи".
Лига Европы
1-й тур
15 сентября
"Спартак" (Россия) - "Легия" (Польша) 0:1
Гол: Кастрати, 90 + 2
- 15 сентября польская "Легия" перед стартовым матчем Лиги Европы против российского "Спартака" разместила в Москве рекламные баннеры.
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