"Легион Свободы": россияне хотят захватить Авдеевский террикон и сделать плацдарм
Оккупанты безрезультативно пытаются овладеть Авдеевским терриконом. Враг не прекращает штурмовых действий, но несет значительные потери от ВСУ
Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо".
"На северном направлении ситуация критическая. Враг не прекращает штурмовых действий, атакует, оперативно меняя живую пехоту, которая у него здесь погибает. Они безрезультатно пытаются овладеть Авдеевским терриконом, сделать из него плацдарм для наступления на коксохим, в село Бердичи. Там они сталкиваются с железной дорогой", - сообщил Морозов.
Он рассказал об успехах ВСУ в этом направлении.
"Благодаря ВСУ враг утилизируется, их техника уничтожается. Расширение серой зоны, которую оккупанты пытаются преподнести за успех, на самом деле не является достижением какого-либо результата. Это лишь, скажем, расширение поля боя", - отметил майор МВД.
По его словам, из-за этого расширение серой зоны оккупанты теряют огромное количество живой силы и техники.
"Они не могут там укрепиться. Поэтому говорить о каких-то успехах оккупантов не стоит. Я всегда стараюсь максимально оценивать действия врага, потому что врага недооценивать нельзя. Могу сказать, что у них чрезвычайно большие потери и успехов практически нет. Это такие нейтральные результаты, которые любая сторона может выдать свой успех", - резюмировал Морозов.
- Российские войска продолжают перебрасывать дополнительные силы на Авдеевский фронт. Милблогер РФ заявил, что российские войска находятся в сложной ситуации из-за украинских беспилотников и высокоточного оружия, которые делают их бронетехнику уязвимой.
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25 октября Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны
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