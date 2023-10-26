"Легион Свободы": россияне хотят захватить Авдеевский террикон и сделать плацдарм

Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо".

"На северном направлении ситуация критическая. Враг не прекращает штурмовых действий, атакует, оперативно меняя живую пехоту, которая у него здесь погибает. Они безрезультатно пытаются овладеть Авдеевским терриконом, сделать из него плацдарм для наступления на коксохим, в село Бердичи. Там они сталкиваются с железной дорогой", - сообщил Морозов.

Он рассказал об успехах ВСУ в этом направлении.

"Благодаря ВСУ враг утилизируется, их техника уничтожается. Расширение серой зоны, которую оккупанты пытаются преподнести за успех, на самом деле не является достижением какого-либо результата. Это лишь, скажем, расширение поля боя", - отметил майор МВД.

По его словам, из-за этого расширение серой зоны оккупанты теряют огромное количество живой силы и техники.

"Они не могут там укрепиться. Поэтому говорить о каких-то успехах оккупантов не стоит. Я всегда стараюсь максимально оценивать действия врага, потому что врага недооценивать нельзя. Могу сказать, что у них чрезвычайно большие потери и успехов практически нет. Это такие нейтральные результаты, которые любая сторона может выдать свой успех", - резюмировал Морозов.