Легион "Свобода России" взял в плен россиян на Белгородщине. Их передадут в обменный фонд Украины
Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленных, захваченных ими во время рейдов в Белгородской области РФ, в обменный фонд украинской стороны
Об этом сообщает легион "Свобода России" 4 июня в telegram.
"Вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испуганно отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену. Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны", - говорится в сообщении.
Доброволец "Цезарь" из Легиона "Свобода России" заявил, что пленные были вынуждены взять оружие в свои руки против своей воли и могут стать пригодными для российских добровольческих подразделений после того, как "поймут несправедливость и бессмысленность начавшейся Путиным войны".
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз российские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.
Вчера, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.
Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.
В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе.
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