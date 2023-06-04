Об этом сообщает легион "Свобода России" 4 июня в telegram.

"Вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испуганно отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену. Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны", - говорится в сообщении.

Доброволец "Цезарь" из Легиона "Свобода России" заявил, что пленные были вынуждены взять оружие в свои руки против своей воли и могут стать пригодными для российских добровольческих подразделений после того, как "поймут несправедливость и бессмысленность начавшейся Путиным войны".

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз российские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.

Вчера, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе.