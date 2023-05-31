Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на Москву, - The Times
Добровольцы борющегося против путинского режима легиона "Свобода России" вербуют тысячи россиян для наступления на Москву
Об этом пишет The Times.
По словам спикера легиона с позывным "Цезарь", "тысячи претендентов" из России хотят попасть в их подразделение. Поэтому подразделение будет продолжать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву.
"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", - сказал Цезарь.
По его словам, в настоящее время в Легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.
"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", - заявил спикер.
Он также подчеркнул, что основной целью легиона является защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.
Справка.
Легион "Свобода России" - российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды.
- 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
- 26 мая спикер Легиона "Свобода России" Цезарь сказал, что цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ.
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