Об этом пишет The Times.

По словам спикера легиона с позывным "Цезарь", "тысячи претендентов" из России хотят попасть в их подразделение. Поэтому подразделение будет продолжать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву.

"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", - сказал Цезарь.

По его словам, в настоящее время в Легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", - заявил спикер.

Он также подчеркнул, что основной целью легиона является защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.

Справка.

Легион "Свобода России" - российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.