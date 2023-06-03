Легион "Свобода России" предложил жителям Белгородской области эвакуацию в Украину
Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предложили местным Белгородской области эвакуироваться в Украину
Об этом сообщил легион "Свобода России" в telegram.
"Путинские военные продолжают хаотический обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери", - говорится в сообщении.
В Легионе отметили, что все нуждающиеся в помощи по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и обеспечения всех необходимых базовых потребностей.
"Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, страдающих обстрелами армии режима", - отметили в легионе.
Для этого нужно подойти к представителям Легиона "Свобода России" или Российскому Добровольческому Корпусу и попросить об убежище.
Утром 3 июня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие.
Кроме того, в район боевых действий Россия для проведения информационных операций перебросила специальное "текток-подразделение "Ахмат".
"Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Маскируясь под воинов Ичкерии, эти актеры искусно умеют имитировать ведение боевых действий и захваты населенных пунктов, оставаясь при этом глубоко в тылу", - добавили в легионе.
Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК
Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.
Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так 29 марта РДК опубликовало видео , в котором опровергало участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время, в своем видеоотчете РДК подтвердило свою причастность к операции на территории региона.
6 апреля РДК заявил , что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.
1 июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" опубликовали видео, где рассказали о начале второй фазы рейдов на родину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное