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Обновлено

Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил

5 июня, 2023 понедельник
17:40
Война с Россией

Легион "Свобода России" обратился к Евгению Пригожину с предложением обменять командира 72-й бригады ВС РФ Романа Веневитина на несколько российских пленных. Глава вагнеровцев ответил

Об этом сообщает легион "Свобода России".

"Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова, трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города. Как нам стало известно, бойцами ПВК Вагнера были взяты в плен командира 72 бригады РФ подполковника Романа Веневитина. Как жест доброй воли мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области", - говорится в заявлении.

Пресс-служба сообщает, что речь идет о честном обмене без дополнительных условий.

Российский добровольческий корпус выразил свое мнение по поводу заявления бойца ЛСР с позывным Цезарем.

"Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, в соответствии с обещанием данным на видео командиром РДК, передали украинской стороне. Они будут обменяны на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой. Если представитель ЛСР с позывным Цезарь обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", - написала пресс-служба РДК.

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отреагировал на предложение легиона: "Об обмене. Подполковник 72-й бригады, он не в плену. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Да и понятно, что никого из россиян в обмен на готовы".

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второе наступление на Белгородщину. В этот раз российские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.

Вчера, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

В 16:54 Гладков обнародовал свой ответ с согласием на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в другом городе.

В тот же день Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленных, захваченных ими во время рейдов в Белгородской области РФ, в обменный фонд украинской стороны.

4 мая финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил , что во время отступления из Бахмута 17 мая на его боевиков напали солдаты регулярной армии России. Впоследствии на канале Пригожина появился допрос якобы подполковника-командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по вагнеровцам из-за "личной неприязни".

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обмен пленными
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