Об этом сообщает официальный канал ЛСР в телеграме.

"Жители временно оккупированного украинского Крыма! Мы не признаем квазиреферендум 2014 года и преступную интервенцию войск РФ на полуостров. Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе", - говорится в сообщении.

Бойцы легиона "Свобода России" нуждаются в информации о:

точном расположение пунктов дислокации и адресах проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах расположения и маршрутах передвижения военной техники,

точных данных местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);

лицах, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей, и их данных.

Жителей временно оккупированного Крыма призывают избегать этих объектов.

"Если вы живете рядом и верны Украине, сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить", - пишет Легион.