Легион "Свобода России" обнародовал позицию в отношении Крыма и обратился к жителям полуострова
В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины
Об этом сообщает официальный канал ЛСР в телеграме.
"Жители временно оккупированного украинского Крыма! Мы не признаем квазиреферендум 2014 года и преступную интервенцию войск РФ на полуостров. Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе", - говорится в сообщении.
Бойцы легиона "Свобода России" нуждаются в информации о:
- точном расположение пунктов дислокации и адресах проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),
- местах жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),
- местах расположения и маршрутах передвижения военной техники,
- точных данных местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);
- лицах, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей, и их данных.
Жителей временно оккупированного Крыма призывают избегать этих объектов.
"Если вы живете рядом и верны Украине, сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить", - пишет Легион.
- 5 июня легион "Свобода России" обратился к Евгению Пригожину с предложением обменять командира 72-й бригады ВС РФ Романа Веневитина на нескольких российских пленных.
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