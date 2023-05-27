Легион "Свобода России" не скрывает амбиций пойти на Москву, полк Калиновского называет конечной целью Минск, - представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции
Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции, отметил, что все иностранные добровольцы из состава интернационального легиона, воюющие за Украину, вернутся домой и будут освобождать свои страны от авторитарных режимов
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Легион "Свобода России" не скрывает своих амбиций пойти в конечном итоге на Москву и освободить Кремль от Путина, так же полк Калиновского (белорусский полк Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 как батальон для защиты Украины – ред.) говорит, что их конечная цель – это Минск. А кто раньше пойдет, мы на Москву или белорусы на Минск, зависит от разных обстоятельств. Безусловно, как россияне готовы помочь белорусам освободиться от тирании Лукашенко, также и мы рассчитываем на поддержку белорусов в нашем случае. Какая из этих операции начнется первой, будут зависеть от обстоятельств. Варианты прорабатываются", - сказал представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.
Алексей Барановский добавил, что фактически все воюющие за Украину иностранные добровольцы входят в состав интернационального легиона. Это достаточно схожие и близкие по структуре, командованию объединения, которые сейчас имеют свои задачи в обороне Украины, но у всех есть планы вернуться домой.
"Например, чеченские батальоны вернутся домой и будут бороться за независимость Ичкерии. Верховная Рада Украины признала независимость Ичкерии, осталось только Кадырова оттуда вынести. Есть разные иностранные группы, которые имеют амбиции вернуться к себе домой. Мы все на контакте и будем помогать друг другу. А в какой последовательности, это уже будет зависеть от того, как сложатся военно-политические обстоятельства", - заметил Барановский.
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