Легион "Свобода России" анонсировал новую операцию на территории РФ
В ближайшее время легион "Свобода России" планирует провести очередной рейд на территории РФ
Об этом сообщает The Guardian.
"В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - сказал командир Легиона "Свобода России" из позывным "Цезарь"
Издание также поделилось информацией о "Цезаре". Это 49-летний Максимилиан Андронников – бывший фитнес-тренер в Сочи и Санкт-Петербурге.
По словам Цезаря, его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения.
Бронетехника легиона "Свобода России" в основном взята из российских складов, захваченных в Украине.
Андронников также отреагировал на заявления Кремля о больших потерях среди его бойцов.
"Они переодевают трупы в украинскую форму и показывают по телевизору. Наши выглядят иначе. Это все была тупая ложь", - говорится в заявлении.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.
3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.
Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.
Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.
Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины , то наша страна их рассмотрит.
В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.
Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил , что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.
19 июня власти Белгородской области обвинили ВСУ в обстреле Валуйского округа , в результате которого якобы пострадали 7 человек.
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